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Владимир Зеленский, скриншот видео

Уже большинство в России выдвигает претензию Путину относительно войны — Зеленский

23 июн 2026, 22:22
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Більшість росіян вже висувають претензію російському диктатору Володимиру Путіну через те, що бойові дії продовжуються.

Про це сьогодні, 23 червня, заявив у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Вже більшість у Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян повинні їх наближати до думки, що їхня війна є, і це не просто «каміння з неба», і що їхня війна повинна закінчитися, — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна вже висувала всі пропозиції для того, щоб розпочати реальні переговори з РФ.

Нагадаємо, США на нещодавньому засіданні Ради безпеки ООН закликали Росію негайно укласти мир з Україною.

Источник: Ракурс


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