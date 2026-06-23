Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214600-vje-bilshist-u-rosiyi-vysuvaie-pretenziu-putinu-schodo-viyny-zelenskyy.html

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Більшість росіян вже висувають претензію російському диктатору Володимиру Путіну через те, що бойові дії продовжуються.

Про це сьогодні, 23 червня, заявив у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Вже більшість у Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян повинні їх наближати до думки, що їхня війна є, і це не просто «каміння з неба», і що їхня війна повинна закінчитися, — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна вже висувала всі пропозиції для того, щоб розпочати реальні переговори з РФ.

Нагадаємо, США на нещодавньому засіданні Ради безпеки ООН закликали Росію негайно укласти мир з Україною.