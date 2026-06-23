Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, скріншот відео

Вже більшість у Росії висуває претензію Путіну щодо війни — Зеленський

23 чер 2026, 22:22
999

Більшість росіян вже висувають претензію російському диктатору Володимиру Путіну через те, що бойові дії продовжуються.

Про це сьогодні, 23 червня, заявив у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Вже більшість у Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян повинні їх наближати до думки, що їхня війна є, і це не просто «каміння з неба», і що їхня війна повинна закінчитися, — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна вже висувала всі пропозиції для того, щоб розпочати реальні переговори з РФ.

Нагадаємо, США на нещодавньому засіданні Ради безпеки ООН закликали Росію негайно укласти мир з Україною.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів