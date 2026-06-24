Последствия российской атаки в Запорожье, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n214610-rashisty-atakovali-bpla-zaporoje-zagorelis-avtomobili-foto.html

Ракурс

Російський безпілотник вдарив по території автозаправочної станції в одному з районів Запоріжжя.

Загорілися дві автівки. Про це сьогодні, 24 червня, повідомив у своєму Tekegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.