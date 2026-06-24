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Ракурс
Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Рашисти атакували БпЛА Запоріжжя — загорілися автівки (ФОТО)

24 чер 2026, 12:57
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Російський безпілотник вдарив по території автозаправочної станції в одному з районів Запоріжжя.

Загорілися дві автівки. Про це сьогодні, 24 червня, повідомив у своєму Tekegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

російський безпілотник ударив по території автозаправочної станції в одному з районів Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали автівки, вони загорілися. На щастя обійшлося без постраждалих, — розповів він.

Рашисти атакували БпЛА Запоріжжя, загорілися автівки – агресія росії

Джерело: Ракурс


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