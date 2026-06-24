Рашисти атакували БпЛА Запоріжжя, загорілися автівки – агресія росії

Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n214610-rashysty-atakuvaly-bpla-zaporijjya-zagorilysya-avtivky-foto.html

Ракурс

Російський безпілотник вдарив по території автозаправочної станції в одному з районів Запоріжжя.

Загорілися дві автівки. Про це сьогодні, 24 червня, повідомив у своєму Tekegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.