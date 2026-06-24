Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты 24 июня ударили по Конотопу, фото: «Голос Конотопа»
Россияне ударили по кинотеатру в Конотопе, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n214613-rossiyane-udarili-po-kinoteatru-v-konotope-est-ranenye-foto-video.htmlРакурс
Російсі безпілотники сьогодні, 24 червня, вдень вдарили по кінотеатру у місті Конотопі на Сумщині.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Артем Семеніхін.
Він зазначив, що внаслідок російської атаки є постраждалі:
- важко поранено перехожого, відірвало ногу;
- перехожа отримала поранення шиї;
- у 64-річного чоловіка відкритий перелом руки, ампутація фаланг пальців, проникаюче поранення черевної порожнини;
- поранено 31-річну жінку, у неї акубаротравма.