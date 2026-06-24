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Рашисты 24 июня ударили по Конотопу, фото: «Голос Конотопа»

Россияне ударили по кинотеатру в Конотопе, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)

24 июн 2026, 14:24
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Російсі безпілотники сьогодні, 24 червня, вдень вдарили по кінотеатру у місті Конотопі на Сумщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Артем Семеніхін.

Він зазначив, що внаслідок російської атаки є постраждалі:

  • важко поранено перехожого, відірвало ногу;
  • перехожа отримала поранення шиї;
  • у 64-річного чоловіка відкритий перелом руки, ампутація фаланг пальців, проникаюче поранення черевної порожнини;
  • поранено 31-річну жінку, у неї акубаротравма.

Источник: Ракурс


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