Рашисти 24 червня вдарили по Конотопу, фото: «Голос Конотопа»

https://racurs.ua/ua/n214613-rosiyany-vdaryly-po-kinoteatru-u-konotopi-ie-poraneni-foto-video.html

Ракурс

Російсі безпілотники сьогодні, 24 червня, вдень вдарили по кінотеатру у місті Конотопі на Сумщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Артем Семеніхін.

Він зазначив, що внаслідок російської атаки є постраждалі: