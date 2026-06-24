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Работа РСЗО RAK-SA-12, скриншот видео
РСЗО RAK-SA-12 ночью уничтожила вражеские цели на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214615-rszo-rak-sa-12-nochu-unichtojila-vrajeskie-celi-na-ujno-slobojanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Держприкордонслужба опублікувала відео нічної роботи по ворогу розрахунку реактивної системи залпового вогню RAK-SA-12 артилерійського підрозділу «Unit-A» бригади «ПОМСТА» на Південно-Слобожанському напрямку.
Наші воїни працюють чітко, швидко та філігранно. Швидке розгортання, точне наведення, залп — і чергова порція окупантів разом із їхньою технікою перетворюється на попіл, — вказано в описі відео. — Нічна темрява лише підкреслює яскраву та смертоносну красу української артилерії.
Rak-SA-12 — це реактивна система залпового вогню хорватського виробництва, що активно використовувалася під час Югославських війн. У 2023 році такі РСЗВ були передані України.
Ця РСЗВ має невеликі як для такого типу зброї розміри та невелику вагу, тож підходить для ведення маневреної війни в різній місцевості.