Робота РСЗВ RAK-SA-12, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214615-rszv-rak-sa-12-vnochi-znyschyla-voroji-cili-na-pivdenno-slobojanskomu-napryamku-video.html

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Держприкордонслужба опублікувала відео нічної роботи по ворогу розрахунку реактивної системи залпового вогню RAK-SA-12 артилерійського підрозділу «Unit-A» бригади «ПОМСТА» на Південно-Слобожанському напрямку.

Наші воїни працюють чітко, швидко та філігранно. Швидке розгортання, точне наведення, залп — і чергова порція окупантів разом із їхньою технікою перетворюється на попіл, — вказано в описі відео. — Нічна темрява лише підкреслює яскраву та смертоносну красу української артилерії.

Rak-SA-12 — це реактивна система залпового вогню хорватського виробництва, що активно використовувалася під час Югославських війн. У 2023 році такі РСЗВ були передані України.

Ця РСЗВ має невеликі як для такого типу зброї розміри та невелику вагу, тож підходить для ведення маневреної війни в різній місцевості.