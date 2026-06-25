Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ. Фото:

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Безпілотники атакували Краснодарський край Російської Федерації.

Вночі у четвер, 25 червня, під прицілом ударних дронів була нафтобаза у станиці Полтавська. Внаслідок влучань спалахнули три резервуари з пальним. Це підприємство спеціалізується на зберіганні та продажі пального у цьому регіоні РФ. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Місцева влада пожежу на нафтобазі пояснила «падінням уламків», а губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв ніяк не прокоментував подію.

Як відомо, Полтавська нафтобаза є регіональним об'єктом паливної інфраструктури, що забезпечує постачання палива для частини Краснодарського краю та Республіки Адигея. Резервуарний парк налічує близько 28 резервуарів.

Нагадаємо, Московський нафтопереробний завод зупинив роботу на тривалий час після того, як зазнав серйозних пошкоджень внаслідок удару дронів. ЗМІ поінформували, що НПЗ буде зупинений щонайменше до 2027 року, бо на ремонт знадобиться як мінімум шість місяців.