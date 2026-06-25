Силы обороны поразили важные цели в РФ и на ВОТ, фото: Генштаб ВСУ

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 25 червня, уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зафіксовано пожежу на території підприємства. Об'єкт задіяний у забезпеченні російських військ на окупованих територіях України, — розповіли у Генштабі.

Крім того, уражено три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів:

автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області;

два залізничні мости через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині.

Масштаби пошкоджень уточнюються.

Також минулої доби українські військові успішно уразили:

склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганнівки на Луганщині;

командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області;

радіолокаційну станцію «Небо» і радіолокаційний комплекс «Скала-М» у районі Керчі (тимчасово окупований Крим).