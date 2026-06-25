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Силы обороны поразили важные цели в РФ и на ВОТ, фото: Генштаб ВСУ

Поражены нефтебаза в Краснодарском крае, мосты и радиолокационный комплекс «Скала-М» — Генштаб

25 июн 2026, 14:56
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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 25 червня, уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зафіксовано пожежу на території підприємства. Об'єкт задіяний у забезпеченні російських військ на окупованих територіях України, — розповіли у Генштабі.

Крім того, уражено три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів:

  • автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області;
  • два залізничні мости через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині.

Масштаби пошкоджень уточнюються.

Також минулої доби українські військові успішно уразили:

  • склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганнівки на Луганщині;
  • командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області;
  • радіолокаційну станцію «Небо» і радіолокаційний комплекс «Скала-М» у районі Керчі (тимчасово окупований Крим).

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


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