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Сили оборони вразили важливі цілі у РФ та на ТОТ, фото: Генштаб ЗСУ
Уражено нафтобазу в Краснодарському краї, мости та радіолокаційний комплекс «Скала-М» — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n214643-urajeno-naftobazu-v-krasnodarskomu-krayi-mosty-ta-radiolokaciynyy-kompleks-skala-m-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 25 червня, уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зафіксовано пожежу на території підприємства. Об'єкт задіяний у забезпеченні російських військ на окупованих територіях України, — розповіли у Генштабі.
Крім того, уражено три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів:
- автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області;
- два залізничні мости через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині.
Масштаби пошкоджень уточнюються.
Також минулої доби українські військові успішно уразили:
- склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганнівки на Луганщині;
- командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області;
- радіолокаційну станцію «Небо» і радіолокаційний комплекс «Скала-М» у районі Керчі (тимчасово окупований Крим).
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України, — наголошують у Генштабі.