Последствия атаки российских БПЛА на Запорожье 25 июня, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 25 червня, вдень атакували обласний центр Запорізької області безпілотниками.

Внаслідок обстрілу травмована одна людина, їй надають всю необхідну медичну допомогу. Кількість постраждалих уточнюється. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, через ворожий удар:

сталося загоряння 13 вантажних автомобілів, одного причепу та обладнання автозаправної станції. Рятувальники ліквідували пожежу;

за іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджене скління магазину без подальшого загоряння.

На місці події працювали усі екстрені служби міста.