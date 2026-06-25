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Ракурс
Наслідки атаки російських БпЛА на Запоріжжя 25 червня, фото: ДСНС

13 вантажівок загорілися внаслідок удару російських БпЛА у Запоріжжі (ФОТО, ВІДЕО)

25 чер 2026, 22:34
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Російські загарбники сьогодні, 25 червня, вдень атакували обласний центр Запорізької області безпілотниками.

Внаслідок обстрілу травмована одна людина, їй надають всю необхідну медичну допомогу. Кількість постраждалих уточнюється. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, через ворожий удар:

  • сталося загоряння 13 вантажних автомобілів, одного причепу та обладнання автозаправної станції. Рятувальники ліквідували пожежу;
  • за іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджене скління магазину без подальшого загоряння.

На місці події працювали усі екстрені служби міста.

Наслідки атаки російських БпЛА на Запоріжжя 25 червня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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