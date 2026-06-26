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Военную подготовку школьников увеличат на ВОТ, фото: «Крым. Реалии»

На ВОТ Луганщины усиливают военную подготовку школьников — ОВА

26 июн 2026, 14:12
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Російські загарбники змінюють шкільну програму на тимчасово окупованій Луганщині на користь війни.

Про це сьогодні, 26 червня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Із 1 вересня у так званій «лнр» окупанти змінять програму предмету «Основи безпеки та захисту батьківщини» на користь війни. А саме, із 20% до 50% збільшать частку викладання військової підготовки для учнів 6−11 класів, — розповів він.

За словами Харченка, школярі вчитимуться керуванню БпЛА і проходитимуть військові збори.

А після випуску молодь буде готова йти на фронт, — додав він.

Источник: Ракурс


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