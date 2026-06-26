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Військову підготовку школярів збільшать на ТОТ, фото: «Крым. Реалии»
На ТОТ Луганщини посилюють військову підготовку школярів — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n214667-na-tot-luganschyny-posyluut-viyskovu-pidgotovku-shkolyariv-ova.htmlРакурс
Російські загарбники змінюють шкільну програму на тимчасово окупованій Луганщині на користь війни.
Про це сьогодні, 26 червня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.
Із 1 вересня у так званій «лнр» окупанти змінять програму предмету «Основи безпеки та захисту батьківщини» на користь війни. А саме, із 20% до 50% збільшать частку викладання військової підготовки для учнів 6−11 класів, — розповів він.
За словами Харченка, школярі вчитимуться керуванню БпЛА і проходитимуть військові збори.
А після випуску молодь буде готова йти на фронт, — додав він.