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Последствия удара по Запорожской ОВА 29 июня, фото: Иван Федоров

Рашисты дважды ударили по Запорожской ОВА (ФОТО)

29 июн 2026, 21:41
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Російські загарбники сьогодні, 29 червня, двічі атакували будівлю Запорізької ОВА.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник ОВА Іван Федоров, опублікувавши відповідні фото.

Повідомлення про перший удар з’явилося у Telegram-каналі Федорова о 18.37, про другий — з 20.05.

Він зазначив, що внаслідок цих ударів постраждалих немає, пожежу, яка виникла, локалізовано.

Наслідки удару по Запорізькій ОВА 29 червня, фото: Іван Федоров

Источник: Ракурс


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