Последствия удара по Запорожской ОВА 29 июня, фото: Иван Федоров

https://racurs.ua/n214707-rashisty-dvajdy-udarili-po-zaporojskoy-ova-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 29 червня, двічі атакували будівлю Запорізької ОВА.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник ОВА Іван Федоров, опублікувавши відповідні фото.

Повідомлення про перший удар з’явилося у Telegram-каналі Федорова о 18.37, про другий — з 20.05.

Він зазначив, що внаслідок цих ударів постраждалих немає, пожежу, яка виникла, локалізовано.