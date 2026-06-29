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Ракурс
Наслідки удару по Запорізькій ОВА 29 червня, фото: Іван Федоров

Рашисти двічі вдарили по Запорізькій ОВА (ФОТО)

29 чер 2026, 21:41
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Російські загарбники сьогодні, 29 червня, двічі атакували будівлю Запорізької ОВА.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник ОВА Іван Федоров, опублікувавши відповідні фото.

Повідомлення про перший удар з’явилося у Telegram-каналі Федорова о 18.37, про другий — з 20.05.

Він зазначив, що внаслідок цих ударів постраждалих немає, пожежу, яка виникла, локалізовано.

Наслідки удару по Запорізькій ОВА 29 червня, фото: Іван Федоров

Джерело: Ракурс


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