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Последствия удара российского дрона в Черниговской области, фото: ГСЧС
Российские дроны ударили по грузовику и вызвали пожар на Черниговщине — двое пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n214717-rossiyskie-drony-udarili-po-gruzoviku-i-vyzvali-pojar-na-chernigovschine-dvoe-postradavshih-foto.htmlРакурс
На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок атаки російських дронів минулої доби.
Про це сьогодні, 30 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Так, у Чернігівському районі ворожий дрон влучив у вантажний автомобіль. Внаслідок удару загорівся причіп. Під час події травмовано 67-річного чоловіка.
У Новгород-Сіверському районі через падіння БпЛА на відкритій території виникла пожежа сухої трави. Внаслідок події травмовано 84-річну жінку.
Осередки займання оперативного ліквідовано.
Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Бережіть себе та своїх близьких, — наголошують у ДСНС.