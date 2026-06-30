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Наслідки удару російського дрона на Чернігівщині, фото: ДСНС
Російські дрони вдарили по вантажівці та спричинили пожежу на Чернігівщині — двоє постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214717-rosiyski-drony-vdaryly-po-vantajivci-ta-sprychynyly-pojeju-na-chernigivschyni-dvoie-postrajdalyh.htmlРакурс
На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок атаки російських дронів минулої доби.
Про це сьогодні, 30 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Так, у Чернігівському районі ворожий дрон влучив у вантажний автомобіль. Внаслідок удару загорівся причіп. Під час події травмовано 67-річного чоловіка.
У Новгород-Сіверському районі через падіння БпЛА на відкритій території виникла пожежа сухої трави. Внаслідок події травмовано 84-річну жінку.
Осередки займання оперативного ліквідовано.
Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Бережіть себе та своїх близьких, — наголошують у ДСНС.