Наслідки удару російського дрона на Чернігівщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214717-rosiyski-drony-vdaryly-po-vantajivci-ta-sprychynyly-pojeju-na-chernigivschyni-dvoie-postrajdalyh.html

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На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок атаки російських дронів минулої доби.

Про це сьогодні, 30 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Так, у Чернігівському районі ворожий дрон влучив у вантажний автомобіль. Внаслідок удару загорівся причіп. Під час події травмовано 67-річного чоловіка.

У Новгород-Сіверському районі через падіння БпЛА на відкритій території виникла пожежа сухої трави. Внаслідок події травмовано 84-річну жінку.

Осередки займання оперативного ліквідовано.