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Ракурс
Наслідки удару російського дрона на Чернігівщині, фото: ДСНС

Російські дрони вдарили по вантажівці та спричинили пожежу на Чернігівщині — двоє постраждалих (ФОТО)

30 чер 2026, 10:53
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На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок атаки російських дронів минулої доби.

Про це сьогодні, 30 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Так, у Чернігівському районі ворожий дрон влучив у вантажний автомобіль. Внаслідок удару загорівся причіп. Під час події травмовано 67-річного чоловіка.

У Новгород-Сіверському районі через падіння БпЛА на відкритій території виникла пожежа сухої трави. Внаслідок події травмовано 84-річну жінку.

Осередки займання оперативного ліквідовано.

Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Бережіть себе та своїх близьких, — наголошують у ДСНС.

Наслідки удару російського дрона на Чернігівщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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