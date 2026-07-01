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Силы обороны поразили ряд важных целей в РФ и на ВОТ, фото: Генштаб ВСУ

Поражено предприятие из состава «Роскосмоса», мосты и склады рашистов — Генштаб

1 июл 2026, 14:51
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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 1 липня, в межах заході зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора, уразили АТ «Научно-исследовательский институт физических измерений» у Пензенській області РФ.

Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу «Російські космічні системи» (який в свою чергу є складовою держкорпорації «Роскосмос»), — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що це підприємство виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет («Іскандер», «Калібр», Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу (супутники розвідки).

Масштаби збитків уточнюються.

Крім того, уражено:

  • автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів;
  • склад паливно-мастильних матеріалів противника у Мелітополі, а також три склади матеріально-технічного забезпечення у районах Крупки Курської області (РФ), Рівнополя Донецької області та Новоєгорівки Харківської області;
  • п’ять пунктів управління БпЛА противника у районах Грозового та Залізничного Запорізької області і Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


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