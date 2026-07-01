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Около полутора сотен человек погибли на воде в июне, фото: ГСЧС
144 человека погибли на водоемах в течение июня — ГСЧСhttps://racurs.ua/n214754-144-cheloveka-pogibli-na-vodoemah-v-techenie-iunya-gschs.htmlРакурс
В Україні протягом червня 2026 року на водоймах загинули 144 людини, з них 35 дітей.
Про це сьогодні, 1 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Для порівняння: торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 — діти, — розповіли у відомстві.
У ДСНС закликають не нехтувати правилами безпеки:
- відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях;
- не залишати дітей без нагляду біля води навіть на хвилину;
- не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння;
- не переоцінювати свої сили.
Бережіть себе та своїх близьких. Жоден відпочинок не вартий людського життя! — наголошують у відомстві.