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Около полутора сотен человек погибли на воде в июне, фото: ГСЧС

144 человека погибли на водоемах в течение июня — ГСЧС

1 июл 2026, 16:43
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В Україні протягом червня 2026 року на водоймах загинули 144 людини, з них 35 дітей.

Про це сьогодні, 1 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Для порівняння: торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 — діти, — розповіли у відомстві.

У ДСНС закликають не нехтувати правилами безпеки:

  • відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях;
  • не залишати дітей без нагляду біля води навіть на хвилину;
  • не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння;
  • не переоцінювати свої сили.

Бережіть себе та своїх близьких. Жоден відпочинок не вартий людського життя! — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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