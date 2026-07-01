Майже півтори сотні людей загинули на воді у червні, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214754-144-ludyny-zagynuly-na-vodoymah-protyagom-chervnya-dsns.html

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В Україні протягом червня 2026 року на водоймах загинули 144 людини, з них 35 дітей.

Про це сьогодні, 1 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Для порівняння: торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 — діти, — розповіли у відомстві.

У ДСНС закликають не нехтувати правилами безпеки:

відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях;

не залишати дітей без нагляду біля води навіть на хвилину;

не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння;

не переоцінювати свої сили.