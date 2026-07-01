Российские дроны атаковали энергообъект в Харьковской области, фото: Google Gemini

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Російські загарбники сьогодні, 1 липня, атакували дронами один із населених пунктів Краснокутської громади Богодухівського району на Харківщині.

Поранено людину. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила голова громади Ірина Карабут.

Сьогодні ворог атакував один із населених пунктів нашої громади. Ворожі безпілотники влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, об'єкт торгівлі та автомобіль, який перевозив морозиво, — розповіла вона. — На жаль, унаслідок атаки постраждав водій автомобіля. Йому надається вся необхідна медична допомога.

Зазначається, що на місці працюють усі екстрені та профільні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.