Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські дрони атакували енергооб’єкт на Харківщині, фото: Google Gemini

Рашисти вдарили по енергооб'єкту і автомобілю із морозивом на Харківщині — поранено людину

1 лип 2026, 17:05
999

Російські загарбники сьогодні, 1 липня, атакували дронами один із населених пунктів Краснокутської громади Богодухівського району на Харківщині.

Поранено людину. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила голова громади Ірина Карабут.

Сьогодні ворог атакував один із населених пунктів нашої громади. Ворожі безпілотники влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, об'єкт торгівлі та автомобіль, який перевозив морозиво, — розповіла вона. — На жаль, унаслідок атаки постраждав водій автомобіля. Йому надається вся необхідна медична допомога.

Зазначається, що на місці працюють усі екстрені та профільні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...
Новини партнерів