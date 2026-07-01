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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Россия готовит массированный удар по Украине — Зеленскийhttps://racurs.ua/n214760-rossiya-gotovit-massirovannyy-udar-po-ukraine-zelenskiy.htmlРакурс
Росія готує масований удар по Україні.
Про це сьогодні, 1 липня, під час прес-конференції після церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Євросоюзу, заявив президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки, повідомляє видання NV.
Сьогодні є дуже неприємна інформація про підготовку чергового російського масованого удару. Є дані розвідки, і одразу після нашої пресконференції я дуже швидко буду з командою повертатись в Україну, — наголосив він.
Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів у разі небезпеки:
Дуже прошу наших людей бути особливо обережними, берегти себе, своїх дітей і сім’ї, користуватись укриттями і зважати на сигнали повітряної тривоги.
Джерело: NV