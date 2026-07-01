Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n214760-rosiya-gotuie-masovanyy-udar-po-ukrayini-zelenskyy.html

Ракурс

Росія готує масований удар по Україні.

Про це сьогодні, 1 липня, під час прес-конференції після церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Євросоюзу, заявив президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки, повідомляє видання NV.

Сьогодні є дуже неприємна інформація про підготовку чергового російського масованого удару. Є дані розвідки, і одразу після нашої пресконференції я дуже швидко буду з командою повертатись в Україну, — наголосив він.

Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів у разі небезпеки:

Дуже прошу наших людей бути особливо обережними, берегти себе, своїх дітей і сім’ї, користуватись укриттями і зважати на сигнали повітряної тривоги.

Джерело: NV