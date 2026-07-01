Михаил Федоров, фото: Telegram / Михаил Федоров

https://racurs.ua/n214761-ukraina-uje-testiruet-lazernuu-pvo-fedorov.html

Ракурс

Україна переходить до нового етапу розвитку протиповітряної оборони. Вже випробовуються лазерні системи. По це під час Defense Tech-події Brave1 Advantage розповів міністр оборони України Михайло Федоров, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ми вже тестуємо лазер і вже є певні результати. Поки багато не комунікуємо, але напрямок активно рухається, — зазначив він.

Також все більшу ефективність демонструють дрони-перехоплювачі.

Так, за словами міністра, у травні українські дрони-перехоплювачі збили майже 7 тис. російських безпілотників типу Shahed і «Гербера». Зокрема, під час однієї з останніх масованих атак близько 75% ударних дронів було знищено саме дронами-перехоплювачами.

Федоров також зазначив, що під час останньої атаки на Київ українським силам вдалося збити 95% ворожих безпілотників. Він додав, що до кінця року Міноборони планує досягти такого самого рівня ефективності перехоплення дронів по всій території України.

Джерело: «РБК-Україна»