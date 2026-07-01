Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Михайло Федоров, фото: Telegram / Михайло Федоров

Україна вже тестує лазерну ППО — Федоров

1 лип 2026, 21:10
999

Україна переходить до нового етапу розвитку протиповітряної оборони. Вже випробовуються лазерні системи. По це під час Defense Tech-події Brave1 Advantage розповів міністр оборони України Михайло Федоров, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ми вже тестуємо лазер і вже є певні результати. Поки багато не комунікуємо, але напрямок активно рухається, — зазначив він.

Також все більшу ефективність демонструють дрони-перехоплювачі.

Так, за словами міністра, у травні українські дрони-перехоплювачі збили майже 7 тис. російських безпілотників типу Shahed і «Гербера». Зокрема, під час однієї з останніх масованих атак близько 75% ударних дронів було знищено саме дронами-перехоплювачами.

Федоров також зазначив, що під час останньої атаки на Київ українським силам вдалося збити 95% ворожих безпілотників. Він додав, що до кінця року Міноборони планує досягти такого самого рівня ефективності перехоплення дронів по всій території України.

Джерело: «РБК-Україна»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів