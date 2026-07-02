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Последствия российских атак в Черниговской области, фото: Черниговская ОВА
Рашисты атаковали АЗС и предприятия на Черниговщине (ФОТО)https://racurs.ua/n214772-rashisty-atakovali-azs-i-predpriyatiya-na-chernigovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники протягом доби атакували підприємства, домівки людей та АЗС на Чернігівщині.
Про це сьогодні, 2 липня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Зокрема:
- вчора, 1 липня, вранці у селі Корюківської громади ворог «ланцет» вдарив по овочесховищу. Пожежу там загасили. Увечері через удар «молнії» в цьому ж селі пошкоджений трактор;
- удень «ланцет» влучив по будинку в селі Новобілоуської громади. Загорілися оселі;
- в обід «молнія» влучила по приватному фермерському господарству в селі Новгород-Сіверської громади;
- село в Менській громаді Корюківського району ворог ввечері атакував «геранню». Ціллю стало одне з підприємств — аграрна компанія;
- увечері унаслідок атаки ворожих БпЛА на цвинтарі в Чернігові пошкоджені памʼятники;
- у селі Вертіївської громади на Ніжинщині — удар «герберою» по фермерському господарству. Загорілася складська будівля;
- уночі через удар «герберою» — пожежа на АЗС у Городні.