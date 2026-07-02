Последствия российских атак в Черниговской области, фото: Черниговская ОВА

https://racurs.ua/n214772-rashisty-atakovali-azs-i-predpriyatiya-na-chernigovschine-foto.html

Ракурс

Російські загарбники протягом доби атакували підприємства, домівки людей та АЗС на Чернігівщині.

Про це сьогодні, 2 липня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

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