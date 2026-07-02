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Ракурс
Наслідки російських атак на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

Рашисти атакували АЗС та підприємства на Чернігівщині (ФОТО)

2 лип 2026, 11:52
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Російські загарбники протягом доби атакували підприємства, домівки людей та АЗС на Чернігівщині.

Про це сьогодні, 2 липня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зокрема:

  • вчора, 1 липня, вранці у селі Корюківської громади ворог «ланцет» вдарив по овочесховищу. Пожежу там загасили. Увечері через удар «молнії» в цьому ж селі пошкоджений трактор;
  • удень «ланцет» влучив по будинку в селі Новобілоуської громади. Загорілися оселі;
  • в обід «молнія» влучила по приватному фермерському господарству в селі Новгород-Сіверської громади;
  • село в Менській громаді Корюківського району ворог ввечері атакував «геранню». Ціллю стало одне з підприємств — аграрна компанія;
  • увечері унаслідок атаки ворожих БпЛА на цвинтарі в Чернігові пошкоджені памʼятники;
  • у селі Вертіївської громади на Ніжинщині — удар «герберою» по фермерському господарству. Загорілася складська будівля;
  • уночі через удар «герберою» — пожежа на АЗС у Городні.

Наслідки російських атак на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

Джерело: Ракурс


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