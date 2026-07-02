Мобильные заправки разворачивают на Сумщине из-за российских атак по АЗС

АЗС – одна из целей атак российских захватчиков, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n214777-mobilnye-zapravki-razvorachivaut-na-sumschine-iz-za-rossiyskih-atak-po-azs.html

Ракурс

Не Сумщині через російські атаки на АЗС розгортають мережу мобільних точок для придбання пального.

Про це сьогодні, 2 липня, у своєму Telegram-каналі повідомила Тростянецька міська рада.

У зв’язку з пошкодженням автозаправних станцій на території громади для забезпечення населення паливом буде розгорнуто мережу мобільних точок для придбання пального для автомобілів, де відпуск пального буде здійснюватися за допомогою невеликих автозаправних автомобілів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що місця розташування цих мобільних точок будуть змінюватися, щоб не допустити враження агресором.

Зверніть увагу, що автозаправний автомобіль не буде знаходитися тривалий час на одному місці, — наголошують у міськраді.

Відпуск пального буде здійснюватися лише за готівку і не здійснюватиметься під час повітряної тривоги. Про роботу та переміщення цих мобільних точок міськрада інформуватиме у Telegram-каналі.