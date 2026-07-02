Мобільні заправки запроваджують на Сумщині через російські атаки по АЗС

Мобільні заправки запроваджують на Сумщині через російські атаки по АЗСhttps://racurs.ua/ua/n214777-mobilni-zapravky-zaprovadjuut-na-sumschyni-cherez-rosiyski-ataky-po-azs.htmlРакурс
Не Сумщині через російські атаки на АЗС розгортають мережу мобільних точок для придбання пального.
Про це сьогодні, 2 липня, у своєму Telegram-каналі повідомила Тростянецька міська рада.
У зв’язку з пошкодженням автозаправних станцій на території громади для забезпечення населення паливом буде розгорнуто мережу мобільних точок для придбання пального для автомобілів, де відпуск пального буде здійснюватися за допомогою невеликих автозаправних автомобілів, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що місця розташування цих мобільних точок будуть змінюватися, щоб не допустити враження агресором.
Зверніть увагу, що автозаправний автомобіль не буде знаходитися тривалий час на одному місці, — наголошують у міськраді.
Відпуск пального буде здійснюватися лише за готівку і не здійснюватиметься під час повітряної тривоги. Про роботу та переміщення цих мобільних точок міськрада інформуватиме у Telegram-каналі.