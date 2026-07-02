Поезд столкнулся с маршруткой в Ровенской области – четверо погибших (ФОТО)

https://racurs.ua/n214778-v-rovenskoy-oblasti-poezd-stolknulsya-s-marshrutnym-avtobusom.html

Ракурс

На Рівненщині потяг зіткнувся з маршрутним автобусом. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Подія сталася сьогодні, 2 липня, близько 13.55 у селищі Квасилів.

На місці події працюють поліцейські та екстрені служби.

Наразі відомо про трьох загиблих. Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу. Обставини трагедії встановлюються, — розповіли в поліції.

Видання «Про Рівне» повідомляє, що локомотив протаранив маршрутне таксі на залізничному переїзді. За словами очевидців, ДТП сталося через те, що на переїзді не спрацювала автоматична сигналізація — світлофор та звуковий сигнал не попередили водія про наближення потяга.

Прес-служба ДСНС Рівненщини згодом повідомила про чотирьох загиблих та 13 травмованих.

Джерело: поліція Рівненщини, «Про Рівне», ДСНС