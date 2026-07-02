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Ракурс
Поезд столкнулся с маршруткой в Ровенской области – четверо погибших (ФОТО)

В Ровенской области поезд столкнулся с маршрутным автобусом

2 июл 2026, 14:43
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На Рівненщині потяг зіткнувся з маршрутним автобусом. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Подія сталася сьогодні, 2 липня, близько 13.55 у селищі Квасилів.

На місці події працюють поліцейські та екстрені служби.

Наразі відомо про трьох загиблих. Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу. Обставини трагедії встановлюються, — розповіли в поліції.

Видання «Про Рівне» повідомляє, що локомотив протаранив маршрутне таксі на залізничному переїзді. За словами очевидців, ДТП сталося через те, що на переїзді не спрацювала автоматична сигналізація — світлофор та звуковий сигнал не попередили водія про наближення потяга.

Прес-служба ДСНС Рівненщини згодом повідомила про чотирьох загиблих та 13 травмованих.

На Рівненщині потяг зіткнувся з маршрутним автобусом, фото: ДСНС

Джерело: поліція Рівненщини, «Про Рівне», ДСНС

Источник: Ракурс


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