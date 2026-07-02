Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Рівненщині потяг зіткнувся з маршрутним автобусом

Потяг зіткнувся з маршруткою на Рівненщині — троє загиблих

2 лип 2026, 14:43
999

На Рівненщині потяг зіткнувся з маршрутним автобусом. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Подія сталася сьогодні, 2 липня, близько 13.55 у селищі Квасилів.

На місці події працюють поліцейські та екстрені служби.

Наразі відомо про трьох загиблих. Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу. Обставини трагедії встановлюються, — розповіли в поліції.

Видання «Про Рівне» повідомляє, що локомотив протаранив маршрутне таксі на залізничному переїзді. За словами очевидців, ДТП сталося через те, що на переїзді не спрацювала автоматична сигналізація — світлофор та звуковий сигнал не попередили водія про наближення потяга.

Джерело: поліція Рівненщини, «Про Рівне»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів