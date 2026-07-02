Потяг зіткнувся з маршруткою на Рівненщині — троє загиблих

Ракурсhttps://racurs.ua/
На Рівненщині потяг зіткнувся з маршрутним автобусом
Потяг зіткнувся з маршруткою на Рівненщині — троє загиблихhttps://racurs.ua/ua/n214778-potyag-zitknuvsya-z-marshrutkou-na-rivnenschyni-troie-zagyblyh.htmlРакурс
На Рівненщині потяг зіткнувся з маршрутним автобусом. Є загиблі та поранені.
Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.
Подія сталася сьогодні, 2 липня, близько 13.55 у селищі Квасилів.
На місці події працюють поліцейські та екстрені служби.
Наразі відомо про трьох загиблих. Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу. Обставини трагедії встановлюються, — розповіли в поліції.
Видання «Про Рівне» повідомляє, що локомотив протаранив маршрутне таксі на залізничному переїзді. За словами очевидців, ДТП сталося через те, що на переїзді не спрацювала автоматична сигналізація — світлофор та звуковий сигнал не попередили водія про наближення потяга.
Джерело: поліція Рівненщини, «Про Рівне»