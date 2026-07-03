РФ ночью атаковала Украину двумя ракетами и 105 беспилотниками. Фото:

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Ракурс

ППО України вночі 3 липня відбивала російську повітряну атаку.

Росіяни запустили з окупованих районів Запорізької області дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 105 ударних БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із окупованих Донецька, а також Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарськ й Міллерово. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 83 цілі — одну КАР та 82 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Однак одна з ракет та 21 дрон-камікадзе влучили на 16 локаціях, а уламки збитих цілей влучили на п’яти локаціях.

У ніч на 3 липня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Як поінформував у Telegramголова Ради оборони міста Олександр Вілкул, під удар потрапив район щільної житлової забудови між багатоквартирними будинками. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей. Наразі у лікарні перебувають жінки 45 та 68 років, їхній стан середньої тяжкості.

Пошкоджено дев’ять багатоквартирних житлових будинків, будівля школи, підприємство, об'єкти бізнесу, гаражі, 10 автомобілів. Наразі без газопостачання залишаються два будинки, але тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, в ніч на 2 липня російські загарбники здійснили масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Основним напрямком удару був Київ. Ворог застосував 570 засобів повітряного нападу — 74 ракети і 496 дронів різних типів.