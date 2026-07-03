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Последствия удара молнии в Тернопольской области, фото: ГСЧС
Удар молнии поджег поле в Тернопольской области — выгорел гектар пшеницы (ФОТО)https://racurs.ua/n214807-udar-molnii-podjeg-pole-v-ternopolskoy-oblasti-vygorel-gektar-pshenicy-foto.htmlРакурс
Удар блискавки міг спричинити пожежу у полі на Тернопільщині.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Тернопільщини.
Подія сталася поблизу села Конопківка Микулинецької територіальної громади.
Там окремими осередками горіли зернові на корені — полум’я охопило 1 га поля. Разом із підрозділами ДСНС до гасіння залучили трактор із цистерною та техніку місцевих господарств, — розповіли у ДСНС.
Зазначається, що спільними зусиллями пожежу зупинили й не допустили її поширення на значну площу — вдалося врятувати 42 га посівів.
За попередніми даними, загоряння спричинив удар блискавки, — зазначають у ДСНС.
Крім того, за минулу добу рятувальники ліквідували ще дві пожежі на Тернопільщині:
- у Великій Березовиці, де на площі близько 1 га горіло сміття;
- у селі Бариш Бучацької громади — там зайнялося лелече гніздо на електроопорі.