Наслідки удару блискавки на Тернопільщині, фото: ДСНС

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Удар блискавки міг спричинити пожежу у полі на Тернопільщині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Тернопільщини.

Подія сталася поблизу села Конопківка Микулинецької територіальної громади.

Там окремими осередками горіли зернові на корені — полум’я охопило 1 га поля. Разом із підрозділами ДСНС до гасіння залучили трактор із цистерною та техніку місцевих господарств, — розповіли у ДСНС.

Зазначається, що спільними зусиллями пожежу зупинили й не допустили її поширення на значну площу — вдалося врятувати 42 га посівів.

За попередніми даними, загоряння спричинив удар блискавки, — зазначають у ДСНС.

Крім того, за минулу добу рятувальники ліквідували ще дві пожежі на Тернопільщині: