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Последствия атаки по многоэтажке в Дарницком районе Киева, фото: ГСЧС

В Дарницком районе Киева завершены поисковые работы в разрушенной девятиэтажке (ФОТО)

3 июл 2026, 17:36
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У Києві завершили пошукові роботи у дев’ятиповерхівці в Дарницькому районі міста, зруйнованій російським ударом в ніч на 2 липня.

Про це сьогодні, 3 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Тут з-під завалів деблоковано 10 загиблих. Загалом російська атака забрала життя 30 людей, — розповіли у відомстві.

Ще за трьома адресами у Дарницькому районі роботи з ліквідації наслідків масованої російської атаки тривають.

На місцях руйнувань житлових будинків триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття, — зазначили у ДСНС.

Наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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