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Наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва, фото: ДСНС
У Дарницькому районі Києва завершені пошукові роботи у зруйнованій дев’ятиповерхівці (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214809-u-darnyckomu-rayoni-kyieva-zaversheni-poshukovi-roboty-u-zruynovaniy-dev-yatypoverhivci-foto.htmlРакурс
У Києві завершили пошукові роботи у дев’ятиповерхівці в Дарницькому районі міста, зруйнованій російським ударом в ніч на 2 липня.
Про це сьогодні, 3 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Тут з-під завалів деблоковано 10 загиблих. Загалом російська атака забрала життя 30 людей, — розповіли у відомстві.
Ще за трьома адресами у Дарницькому районі роботи з ліквідації наслідків масованої російської атаки тривають.
На місцях руйнувань житлових будинків триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття, — зазначили у ДСНС.