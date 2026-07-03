Наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214809-u-darnyckomu-rayoni-kyieva-zaversheni-poshukovi-roboty-u-zruynovaniy-dev-yatypoverhivci-foto.html

Ракурс

У Києві завершили пошукові роботи у дев’ятиповерхівці в Дарницькому районі міста, зруйнованій російським ударом в ніч на 2 липня.

Про це сьогодні, 3 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Тут з-під завалів деблоковано 10 загиблих. Загалом російська атака забрала життя 30 людей, — розповіли у відомстві.

Ще за трьома адресами у Дарницькому районі роботи з ліквідації наслідків масованої російської атаки тривають.