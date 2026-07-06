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Ракурс
Последствия российской атаки на Киев 6 июля, фото: ГСЧС

В Киеве 7 июля объявлено Днем траура — ​​уже известно об 11 погибших (ВИДЕО)

6 июл 2026, 09:56
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У Києві завтрашній день, 7 липня, оголошений Днем жалоби — в памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю, яка сталася в ніч на сьогодні, 6 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності, — розповів він. — 7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

Кличко зазначив, що наразі відомо вже про 11 загиблих внаслідок нічогої атаки ворога. З них один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждали 46 людей. 27 із них медики госпіталізували, зокрема трьох дітей.

Руйнування та пошкодження в чотирьох районах міста. Найбільше постраждав Подільський район. Є влучання в житлові багатоповерхівки також в Дарницькому районі, — розповів мер Києва.

Пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках у Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Там ще шукають людей під завалами.

Источник: Ракурс


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