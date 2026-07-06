В Киеве 7 июля объявлено Днем траура — уже известно об 11 погибших (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214823-v-kieve-7-iulya-obyavleno-dnem-traura-uje-izvestno-ob-11-pogibshih-video.htmlРакурс
У Києві завтрашній день, 7 липня, оголошений Днем жалоби — в памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю, яка сталася в ніч на сьогодні, 6 липня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності, — розповів він. — 7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.
Кличко зазначив, що наразі відомо вже про 11 загиблих внаслідок нічогої атаки ворога. З них один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждали 46 людей. 27 із них медики госпіталізували, зокрема трьох дітей.
Руйнування та пошкодження в чотирьох районах міста. Найбільше постраждав Подільський район. Є влучання в житлові багатоповерхівки також в Дарницькому районі, — розповів мер Києва.
Пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках у Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Там ще шукають людей під завалами.