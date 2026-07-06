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Ракурс
Последствия российской атаки по Днепру, фото: «Новая Почта»

В Днепре рашисты ударили по сортировочному комплексу «Новой Почты» (ФОТО)

6 июл 2026, 11:37
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Російські загарбники сьогодні, 6 липня. вранці атакували цивільну інфраструктуру Дніпра.

Пошкоджено сортувальний термінал «Нової пошти».

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Загиблих і постраждалих немає. Після влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після завершення роботи екстрених служб, — розповіли у «Новій пошті».

Зазначається, що компанія задіяла резервні логістичні схеми. Доставка відправлень здійснюється за графіком.

Наслідки російської атаки по Дніпру, фото: «Нова Пошта»

Источник: Ракурс


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