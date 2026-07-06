Російські загарбники сьогодні, 6 липня. вранці атакували цивільну інфраструктуру Дніпра.

Пошкоджено сортувальний термінал «Нової пошти».

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Загиблих і постраждалих немає. Після влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після завершення роботи екстрених служб, — розповіли у «Новій пошті».