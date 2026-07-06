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Последствия российской атаки по Днепру, фото: «Новая Почта»
В Днепре рашисты ударили по сортировочному комплексу «Новой Почты» (ФОТО)https://racurs.ua/n214826-v-dnepre-rashisty-udarili-po-sortirovochnomu-kompleksu-novoy-pochty-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 липня. вранці атакували цивільну інфраструктуру Дніпра.
Пошкоджено сортувальний термінал «Нової пошти».
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Загиблих і постраждалих немає. Після влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після завершення роботи екстрених служб, — розповіли у «Новій пошті».
Зазначається, що компанія задіяла резервні логістичні схеми. Доставка відправлень здійснюється за графіком.