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Наслідки російської атаки по Дніпру, фото: «Нова Пошта»
У Дніпрі рашисти вдарили по сортувальному комплексу «Нової Пошти» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214826-u-dnipri-rashysty-vdaryly-po-sortuvalnomu-kompleksu-novoyi-poshty-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 липня. вранці атакували цивільну інфраструктуру Дніпра.
Пошкоджено сортувальний термінал «Нової пошти».
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Загиблих і постраждалих немає. Після влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після завершення роботи екстрених служб, — розповіли у «Новій пошті».
Зазначається, що компанія задіяла резервні логістичні схеми. Доставка відправлень здійснюється за графіком.