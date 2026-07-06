Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки по Дніпру, фото: «Нова Пошта»

У Дніпрі рашисти вдарили по сортувальному комплексу «Нової Пошти» (ФОТО)

6 лип 2026, 11:37
999

Російські загарбники сьогодні, 6 липня. вранці атакували цивільну інфраструктуру Дніпра.

Пошкоджено сортувальний термінал «Нової пошти».

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Загиблих і постраждалих немає. Після влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після завершення роботи екстрених служб, — розповіли у «Новій пошті».

Зазначається, що компанія задіяла резервні логістичні схеми. Доставка відправлень здійснюється за графіком.

Наслідки російської атаки по Дніпру, фото: «Нова Пошта»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів