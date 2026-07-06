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Ракурс
Последствия российского удара по Киеву, фото: ГСЧС

В Киеве уже 13 погибших в результате российского удара (ФОТО)

6 июл 2026, 15:11
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У Києві вже відомо про 13 загиблих внаслідок масованої російської атаки, що сталася в ніч на сьогодні, 6 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Тривають розбори завалів на місцях російських ударів. Зараз в Подільському районі рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка, — зазначив він.

Таким чином, вже підтверджено 13 загиблих та 56 поранених. Роботи на локаціях продовжуються.

Источник: Ракурс


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