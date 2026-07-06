Последствия российского удара по Киеву, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214833-v-kieve-uje-13-pogibshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara-foto.html

Ракурс

У Києві вже відомо про 13 загиблих внаслідок масованої російської атаки, що сталася в ніч на сьогодні, 6 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Тривають розбори завалів на місцях російських ударів. Зараз в Подільському районі рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка, — зазначив він.

Таким чином, вже підтверджено 13 загиблих та 56 поранених. Роботи на локаціях продовжуються.