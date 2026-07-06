Последствия российской атаки в Киеве, фото: ГСЧС

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У Києві до 12 зросла кількість загиблих у результаті масованої атаки ворога на столицю, здійсненої в ніч на сьогодні, 6 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також вже відомо про понад 50 постраждалих у Києві.