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Последствия российской атаки в Киеве, фото: ГСЧС
В Киеве выросло количество жертв и пострадавших в результате российской атаки (ФОТО)https://racurs.ua/n214828-v-kieve-vyroslo-kolichestvo-jertv-i-postradavshih-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-foto.htmlРакурс
У Києві до 12 зросла кількість загиблих у результаті масованої атаки ворога на столицю, здійсненої в ніч на сьогодні, 6 липня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Також вже відомо про понад 50 постраждалих у Києві.
Постраждали в Києві понад 50 людей. Усім їм медики надали та надають всю необхідну допомогу, — зазначив Кличко.