Наслідки російської атаки у Києві, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214828-u-kyievi-zrosla-kilkist-jertv-ta-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-foto.html

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У Києві до 12 зросла кількість загиблих у результаті масованої атаки ворога на столицю, здійсненої в ніч на сьогодні, 6 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також вже відомо про понад 50 постраждалих у Києві.