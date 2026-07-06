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Наслідки російської атаки у Києві, фото: ДСНС
У Києві зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок російської атаки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214828-u-kyievi-zrosla-kilkist-jertv-ta-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-foto.htmlРакурс
У Києві до 12 зросла кількість загиблих у результаті масованої атаки ворога на столицю, здійсненої в ніч на сьогодні, 6 липня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Також вже відомо про понад 50 постраждалих у Києві.
Постраждали в Києві понад 50 людей. Усім їм медики надали та надають всю необхідну допомогу, — зазначив Кличко.