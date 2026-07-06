Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки у Києві, фото: ДСНС

У Києві зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок російської атаки (ФОТО)

6 лип 2026, 13:08
999

У Києві до 12 зросла кількість загиблих у результаті масованої атаки ворога на столицю, здійсненої в ніч на сьогодні, 6 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також вже відомо про понад 50 постраждалих у Києві.

Постраждали в Києві понад 50 людей. Усім їм медики надали та надають всю необхідну допомогу, — зазначив Кличко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів