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Ракурс
Наслідки російського удару по Києву, фото: ДСНС

У Києві вже 13 загиблих внаслідок російського удару (ФОТО)

6 лип 2026, 15:11
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У Києві вже відомо про 13 загиблих внаслідок масованої російської атаки, що сталася в ніч на сьогодні, 6 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Тривають розбори завалів на місцях російських ударів. Зараз в Подільському районі рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка, — зазначив він.

Таким чином, вже підтверджено 13 загиблих та 56 поранених. Роботи на локаціях продовжуються.

Джерело: Ракурс


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