Наслідки російського удару по Києву, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214833-u-kyievi-vje-13-zagyblyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-foto.html

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У Києві вже відомо про 13 загиблих внаслідок масованої російської атаки, що сталася в ніч на сьогодні, 6 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Тривають розбори завалів на місцях російських ударів. Зараз в Подільському районі рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка, — зазначив він.

Таким чином, вже підтверджено 13 загиблих та 56 поранених. Роботи на локаціях продовжуються.