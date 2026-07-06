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Наслідки російського удару по Києву, фото: ДСНС
У Києві вже 13 загиблих внаслідок російського удару (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214833-u-kyievi-vje-13-zagyblyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-foto.htmlРакурс
У Києві вже відомо про 13 загиблих внаслідок масованої російської атаки, що сталася в ніч на сьогодні, 6 липня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Тривають розбори завалів на місцях російських ударів. Зараз в Подільському районі рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка, — зазначив він.
Таким чином, вже підтверджено 13 загиблих та 56 поранених. Роботи на локаціях продовжуються.