Россияне атаковали терминал «Новой почты». Фото: ОВА

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Російські війська атакували логістичну компанію в Кривому Розі.

Окупанти понад 10 разів ворог атакував шість районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Соціальний заклад пошкоджено у Нікопольському районі, а в місті Самар — склад із сільськогосподарською технікою. Про це голова ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

У Кам’янському горіла АЗС. У Синельниківському районі вогонь охопив господарську споруду, а в Шахтарському пошкоджені багатоквартирний будинок та автівки.

Те, що в Кривому Розі відбулась саме на склад «Нової пошти» можна дізнатись з опублікованих фотографій. У самій компанії поки не коментували російський обстріл.

Нагадаємо, 6 липня російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Дніпра. Було пошкоджено сортувальний термінал «Нової пошти», спалахнула пожежа. Компанія задіяла резервні логістичні схеми.