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Росіяни атакували термінал «Нової пошти». Фото: ОВА
Російські війська вдарили по терміналу «Нової пошти» в Кривому Розі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214852-rosiyski-viyska-vdaryly-po-terminalu-novoyi-poshty-v-kryvomu-rozi-foto.htmlРакурс
Російські війська атакували логістичну компанію в Кривому Розі.
Окупанти понад 10 разів ворог атакував шість районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Соціальний заклад пошкоджено у Нікопольському районі, а в місті Самар — склад із сільськогосподарською технікою. Про це голова ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram.
У Кам’янському горіла АЗС. У Синельниківському районі вогонь охопив господарську споруду, а в Шахтарському пошкоджені багатоквартирний будинок та автівки.
Те, що в Кривому Розі відбулась саме на склад «Нової пошти» можна дізнатись з опублікованих фотографій. У самій компанії поки не коментували російський обстріл.
Нагадаємо, 6 липня російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Дніпра. Було пошкоджено сортувальний термінал «Нової пошти», спалахнула пожежа. Компанія задіяла резервні логістичні схеми.