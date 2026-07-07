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Последствия российской атаки в Полтавской области, фото: ГСЧС
Рашисты атаковали предприятие железнодорожной инфраструктуры на Полтавщине — двое пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n214861-rashisty-atakovali-predpriyatie-jeleznodorojnoy-infrastruktury-na-poltavschine-dvoe.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 липня, вранці атакував Полтавську громаду.
Безпілотник вдарив по одному з приміщень підприємства залізничної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.
Зазначається, що працівники Департаментів цивільного та соціального захисту населення здійснили візуальний огляд та обстеження цивільної інфраструктури. Пошкоджень не зафіксовано, звернень не надходило.
Водночас Ямщикова закликає в разі виявлення уламків чи підозрілих предметів не наближатися до них та відразу повідомляти ДСНС чи поліцію.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок російської атаки по Полтавському району постраждали дві людини.
Зайнялося приміщення підприємства залізничної інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежу, — розповіли у ДСНС.