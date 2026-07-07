Наслідки російської атаки на Полтавщині, фото: ДСНС

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 липня, вранці атакував Полтавську громаду.

Безпілотник вдарив по одному з приміщень підприємства залізничної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

Зазначається, що працівники Департаментів цивільного та соціального захисту населення здійснили візуальний огляд та обстеження цивільної інфраструктури. Пошкоджень не зафіксовано, звернень не надходило.

Водночас Ямщикова закликає в разі виявлення уламків чи підозрілих предметів не наближатися до них та відразу повідомляти ДСНС чи поліцію.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок російської атаки по Полтавському району постраждали дві людини.